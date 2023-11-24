Kalıcı çözüm

Daha önce birleşin demiştik. Bunu camiamızın kanaat önderleri de çok dile getirdiler. Fakat böyle bir birleşmenin artık olamayacağı aşikar. Şu anda her iki adayda seçim çalışmalarını yürütüyor. Bizlerde tüm mesaimizi bu çalışmaları takip etmeye ve destek vermeye ayırmış durumdayız. Sonuçta hepimiz için tek gerçek var, BEŞİKTAŞ. Her iki başkan adayına da çıktıkları bu yolda camiamıza yakışır şekilde mücadele etmek yakışır. Önemli olan Beşiktaş için kalıcı çözümler üretmek. Ben inanıyorum ki Sayın Hasan Arat kazanırsa, yıllardır süregelen ve herkesin aslında şikayetçi olduğu sistemin değişimi sağlanacaktır. Bunu geçtiğimiz gün yaptığı muhteşem lansman ve projelerle de gösterdi. Birçok kişinin takdirini kazandı. Artık Beşiktaşlı kongre üyeleri, belli grupçuların sözlerine inanarak değil, sistemin değişmesi gerektiğine inanarak gelip oylarını kullanacaklardır.



TAKVİYE YAPILMALI



Ayrıca çok önemli bir konu var. Kongre üyelerimizin Sinan abisi olarak buradan sesleniyorum. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye de kesinlikle ibra etmemek üzerine oylarını kullanmasınlar. Beşiktaş'ta bu bir gelenek haline gelmesin. Çünkü Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'de bu kulübü dürüstçe yönetmiştir ama başarılı olamadığı içinde kongre kararı almıştır. Futbol takımımıza mutlaka ama mutlaka iyi bir stoper ve bir on numara almak kesinlikle şart. Devre arasında hiçbir kulüp, iyi oyuncusunu kolay kolay vermek istemez. Ama kim başkan olursa olsun, bence bunu yapmasını fayda olarak görüyorum. Taraftarlarımız Talisca'yı istiyor. Sayın Hasan Arat'ta bu konuda olumlu şeyler söyledi. İnşallah Talisca da alınır.