Ruhumuz nerede

Biliyorsunuz geride kalan 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaşımız, gruptan çıkma şansını yitirmişti. Bugünde çok az sayıda seyircimizin geldiği maçı maalesef inanılmaz bir ruhsuz oyunla kaybettik. Maçı kaybedebilirsiniz ama ruhunuzu kaybedemezsiniz.

Bu sezon Avrupa maçlarında istediğimiz performansı sergileyemedik. Ama altyapılara destek vererek, özellikle Demir Ege gibi yeteneklere şans vererek bu günleri daha kolay aşacağımıza inanıyorum.

Daha önce Brugge'da Beşiktaşımızın maçını izlemeye gittiğimde onlarında Altyapılara önem verdiğini gözlemledim. Altyapılarında 14 tane çim saha vardı. Bizlerinde artık bu imkanları sağlaması gerekiyor.

Nitekim yediğimiz gollere baktığımızda Necip'in bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha farkettik. 40 milyon euroluk bu kadar kötü transferlerin yapıldığı bu dönemde olan Beşiktaşımıza oldu.

YAZIKLAR OLSUN!