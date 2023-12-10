Fenerbahçe hak etti!

Biliyorsunuz değişim şart demiştik. Sayın Başkan Hasan Arat'ın koltuğa oturması ile birlikte değişim Ümraniye'den başladı. Sevgili kardeşim Feyyaz ve Samet Aybaba'nın direkt Ümraniye'de göreve başlaması futbol takımımızı ilerleyen günlerde pozitif yönde etkileyecek bundan eminim. Tekrardan hem Sayın başkana, hem tüm camiamıza Feyyaz ve Samet'e hayırlı olsun. Mücadeleye kötü başlamış olsak da 10. dakikada yediğimiz gol dengemizi bozdu. Özellikle sevgili atom karınca Rıza'dan ricamdır. 15 yaşından beri Necip tanıdığım takip ettiğim bir furbolcu. Necip'i stoperde oynatmıyorsan hiç oyuna almamalısın. Bu hatadan vazgeçmelisin. Fenerbahçe'nin her iki kanatta birden makine gibi işlemesi onur ve defanstaki kanat oyuncularımıza çaresiz bırakıyor Rıza hoca'nın da bir an önce kanatlardan gelen ataklara çözüm bulması lazım.

Oyuna baktığımızda Fenerbahçe şampiyonluktaki iddiasından dolayı daha hırslı ve istekliydi. Beşiktaş'ta stoperler rakip golcüye yakın oynamamasından dolayı çok fazla pozisyon veriyorlar. Bu nedenle sezon başından beri gol yiyoruz. Cenk'in akıllıca bir hamleyle kaptığı topu ileri alana taşınmasıyla bulduğumuz pozisyonda hakem bence kırmızı kart olan pozisyonda takdir hakkını Fenerbahçe'den yana kullanarak sarı kartla geçiştirdi. Nitekim oyunun 78. Dakikasında Tayfur'a benzer bir pozisyonda direkt kırmızı çıkardı ve VAR sayesinde sarıya çevirdi. Madem VAR ile karar değiştiriyorsun ilk pozisyonda neden VAR'a gitmedin. Takımımızda çok fazla sakatlık var Bir an önce bunlara çözüm bulunması lazım umarım Gedson'un da sakatlığı çok ciddi değildir. Maalesef takımımızın bu hale gelmesinin büyük sebebi sezon başında yapılan yanlış transferlerle kadro oluşturulmaya çalışması. Yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım hücum bölgesinde Fenerbahçe çok fazla baskılı oynadı ve galibiyeti hak etti. Mert olmasaydı skor çok daha farklı olabilirdi sahanın tartışmasız yıldızı Mert oldu. Fenerbahçe daha iyi oynadığı ve hak ettiği bir maç oldu.