Güzel galibiyet

Öncelikle maçtan bir gün önce verdiğimiz şehitlerimiz için gerçekten çok üzgünüm. Karşılaşma öncesi şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunda, bu soğuk havaya rağmen stadı dolduran taraftarlarımız da oldukça duygusal anlar yaşadı. Beşiktaş farklı kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında ki kadrosunu Demir Ege haricinde koruyarak sahaya çıktı. Daha oyunun başında talihsiz bir pozisyonda sakatlanan Amir'in yerine Demir Ege'de sonradan oyuna dahil oldu. Hakemin bu pozisyona kart vermemesi de oldukça garip. Sezon başından beri Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından biri olan kanatlarda Semih ve Rashica hem defansif hem ofansif olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Tayyip Talha'nın da defansta ki yerini alması burada ki açığı kapattı ve ivme kazandırdı.



İkinci yarıya Semih ve Rashica'nın harika golleriyle başladık ve son sözü de Gedson söyledi ve Beşiktaşlı futbolcular kariyerli hocalarına güzel bir hediye verdiler. Takımın başında ilk maçına çıkan Fernando Santos mevcut kadroyla farklı futbol oynatılabildiğini gösterdi. Bundan sonra daha iyi bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın da maç sonrası tribünlere çağırarak hocayı kucaklaması ve üçlü çektirmesi harikaydı. Ayrıca Süper Lig'te antrenman sahası ve stadı olmadan mücadele eden Karagümrük'ü de kutlamak lazım. Oldukça beğendiğim bir hocaları var. Oyunu çirkinleştirmeden güzel bir mücadele verdiler onları da kutluyorum.