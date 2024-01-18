Beşiktaş huzura kavuştu

Görünen köy kılavuz istemez diye bir laf vardır. Kongreden sonra Beşiktaş'ta çok olumlu gelişmeleri dikkatle izliyorum. Beşiktaş'ın başında karizmatik, uluslararası spor ve ekonomi tecrübesi olan bir başkan var. Yönetim kurulu da vasıflı kişilerden oluşuyor ve izlediğim kadarıyla da çok uyumlu görünüyorlar. Dünya futbolunda çok önemli bir yeri olan tecrübeli hocayı da takımın başına getirdiler. Yaptığı icraatlar başladı ve ışıltıları görünüyor. Yıllardır çok yakından tanıdığım Beşiktaşlılarında yakından tanıdığı Feyyaz ve Samet hoca da gecelerini gündüzlerine katıp olumlu işler yapıyorlar. Bu da tüm Beşiktaş camiasına güven veriyor, ilerisi içinde ümitler yeşeriyor.

Öz kaynaktaki tespitler

Tüm futbol kamuoyunun yakından tanıdığı ben Sinan Vardar'ı biliyorsunuz. Kulüplerimizin üreten bir hale gelmesi ve genç futbolculara önem vermesi gerektiğini 50 yıldır söylüyorum. Özkaynak bölümünün başına geçtikten sonra Sayın Şenes Erzik ve merhum Gündüz Tekin Onay'ın da önemli destekleriyle BEFAM'ı (Beşiktaş Futbol Araştırmaları Merkezi) kurmuştum. Birinci prensibimiz iyi bir tarama yapıp fulyayı bilgisayarlarla donatmak oldu. O yıl yetmişe yakın yetenekli genci kulübümüze kazandırmıştık. Sonuçta bu çalışmanın faydasını A Milli takıma da altı futbolcu kazandırarak gördük. Futbolcu satışlarından da önemli bir gelir elde ettik.

Menajer kendini düşünür

Serpil Hamdi Tüzün'ün devriminden sonra ikinci altyapı devrimini BEFAM'la yaptık. Buradaki en önemli prensiplerimizden biri bu çocuklara menajerlerin ulaşmasını engellemekti. Sağ kolum merhum Yemen Ekşioğlu ile bu konuda çok titiz davranıyorduk. İlk antrenörlüğünü, başkanı olduğum Beylerbeyi'nde yapan Mehmet Ekşi'yi de altyapıya getirmiştik. O zaman kadroya aldığımız antrenörlerin birçoğu halen görevlerine devam ediyorlar. Mehmet Ekşi ben ayrıldıktan sonra futbol federasyonuna gitti. Ahmet Nur Çebi başkan olunca Mehmet Ekşi'yi tekrar göreve getirmesini sağladım. Sonra yaptığım araştırmada altyapıdaki futbolcuların çoğunun birer menajeri olduğunu, isimleriyle tespit ettim. Menajerlik bir iştir ve menajerler bu yaptıkları işte öncelikle kendi ceplerini düşünürler. Kulüpler ve oyuncular sonra gelir. Bu düşüncede ki insanlar geçtiğimiz senelerde Emirhan, Sedat ve Rıdvan gibi birçok oyuncumuzun maalesef kulüpten kopmalarını sağladılar. Allah'tan yönetimin ilk işi Semih'in kontratını uzatmak oldu.

Prensipler bozulmamalı

Ben de geçen hafta Mustafa Hekimoğlu ile uzun uzun bir görüşme yaptım. Kendisi çok iyi bir ailenin çocuğu, Beşiktaş aşığı ama onun da menajeri var. Neyse ki bu konuların hepsine yeni yönetim ve kulüp yetkilileri vakıflar. Mutlaka bu yeteneklere yaşam koçları ile destek vererek spor hayatlarında ve istikballerinde yol gösterici insanların olması lazım. Geçen dönem altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan'la da bu konuyu görüştüm ve fikir birliğine ulaştık. Kendisi şu anda hem Futbol AŞ de görevli hem de kadın futbol takımımızın sorumluluğunu yapıyor. Beşiktaş için çok faydalı bir yönetici. Hep beraber olacağız, Beşiktaş öz kaynağına yeniden bir düzen getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama BEFAM'ı kurarken koyduğumuz prensiplerin neden bozulduğu da Mehmet Ekşi ve ekibiyle konuşulacaktır. Yani özetle Beşiktaşımızın öz kaynağının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha huzurlarınıza getirmek istedim, kalın sağlıcakla.