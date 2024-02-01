Hakem, hakem, hakem!

Dünden beri düşünüyorum. Türk futbolunun daha yükseklere çıkması için ne yapılabilir. Bir şeyler yazmak istiyorum, fakat kendi kulübümde öyle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor ki yine gündemle ilgili bir şeyler karalamak istedim. Feyyaz kardeşim maçtan sonra haykırarak Beşiktaşımıza yıllardır yapılan hakem hatalarının bir özetini çıkardı. Yahu arkadaş, sen önce penaltıyı verip sonra kural dışı VAR'a gidip iptal ediyorsun. Bir hafta evvelde beş yaşında ki çocuğun bile penaltı vereceği pozisyonda yine penaltımız iptal oluyor. A takımımızın yetkilisi Feyyaz açıklamalarını yaptı, çok da ağır konuştu. Federasyon hemen cezayı yapıştırdı. Yönetim kurulu, federasyon başkanından randevu istedi. Tahminim birkaç gün içinde kendisiyle görüşülecek. Bakalım sonucunda neler olacak. Federasyon geçtiğimiz gün VAR konuşmalarının açıklanacağını da duyurdu. İlk Pendik maçından beri tüm sezon Beşiktaş'ı kıyım kıyım kıydılar. Şimdi VAR konuşmalarını açıklasan ne olur.

YÖNETİMİN İŞİ ÇOK ZOR

Tam forma girdi derken Chamberlain sakatlandı. Takımın en önemli orta saha oyuncusu Amir'in yan bağları koptu, hakem sarı kart bile vermedi. Afrika kupasına giden futbolculardan zannedersem Aboubakar, Trabzonspor maçında forma giyecekti. Haber geldi, 2 maç oynayamaz sakatlığı varmış. Bu nasıl iş anlam veremedim! Yeni Başkan ve yönetim kurulunun işi gerçekten çok zor. Kulüpten ayrılan futbolcuların UEFA'dan gelen ödemeleri bile önlerine çıkıyor. Hatta 5 sene evvel transfer edilen Vida'nın menajerleri bile faaliyete geçip 1.5 milyon euro menajerlik ücretini talep ediyorlar. Bu ödemeyi usulsüz transfer diye Ahmet Nur Çebi de reddetmiş. Zaten ben bu Vida transferini başından beri takip eden bir ağabeyinizim. Bu transferde yüzde yüz içeriden de paylaşım var diye düşünüyorum.

BİRAZ DAHA SABIR

Taraftar, hep bu olumsuzlukları duymak istemiyor. Sesler de yükseliyor. Ama tüm kulüplerde ciddi bir sıkıntı var. Hatta 8 kulüpte transfer yasağı var. Yani Türk futbol ekonomisinin durumu gerçekten çok kötü. Sayın Hasan Arat ve ekibi de kılı kırk yararak, artık böyle savurgan transferler yapmak istemiyorlar. Bunun sona erdiğini hem söylediler hem de tatbikatını yapıyorlar. Taraftar da kendine göre haklı. Galip gelen bir Beşiktaş istiyor. Ama ben biraz daha sabretmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü bana inanın Beşiktaş'ın çok bilgili, tecrübeli ve dikkat ediyorum yardımcıları ile beraber futbolcuların her sorunu ile ilgilenen bir teknik direktörü var. Feyyaz ve Samet hocada bütün güçleriyle Beşiktaş'a bir şeyler vermek için canlarını dişlerine katıyorlar. İnanın emin olmasam bunları söylemem. Bu hafta üçüncülük mücadelesinde Beşiktaş Trabzonspor ile karşılaşacak. Maalesef ki bu sene Beşiktaş'ın hedefi ligi üçüncü bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Şimdi hep beraber Trabzonspor maçına odaklanıp bir nebze olsun Beşiktaş camiası mutluluğu yaşasın. Kalın sağlıcakla.