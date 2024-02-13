İstek var, gol yok

Geçtiğimiz gün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Antalyaspor galibiyeti ve sonrasında yaptığı transferle Beşiktaş'ta gri bulutlar dağılmaya başladı. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tüm olumsuzluklara rağmen önemli işlere imza atıyorlar. Gerek transferin gelişinde gösterilen efor, gerekse iki asbaşkanın federasyona karşı gösterdiği tavır çok önemli. Umarım bundan sonra tüm camia başkan ve yönetim kurulunun arkasında birleşecek ve her şey çok daha iyi olacak. Buna inanıyorum. Gelelim maçımıza, ilk yarı boyunca stoperler ile uzun toplarla çıkmak istedi Beşiktaş. Buradaki düşünce dripling yapabilen Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka gibi oyuncuları topla buluşturmaktı ama istenilen olmadı, gol de gelmedi.



İkinci yarıda da maalesef istenilen oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı Beşiktaş. Fakat teknik direktör Fernando Santos ilk yarıda sağ kanatta görev verdiği Muci'yi asıl mevkii olan sol tarafa aldı. Muci'nin kalitesi belli. Kaleyi gördüğü anda şut atma isteği var. İlerleyen maçlarda birçok golünü izleyeceğiz. İlk maçına göre fazla etkin olmasa da yaptığı çok şık hareketlerle iyi bir futbolcu olduğu gösterdi. Her maç olduğu gibi defansın sigortası yine Necip'ti. Son dakikalarda iyi bir mücadele gösteren Kayserispor'un birkaç tehlikeli atağı kaleci Mert Günok'un ve Beşiktaş defansının gayretiyle önlendi. Sonuçta istenilen gol sesi bir türlü gelmedi ve beraberlik maçın hakkı oldu.