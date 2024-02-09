Muleka turu getirdi

Trabzonspor galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş, Bergama Kralı ikinci Attalos'un yeryüzündeki cennet olarak bulduğu Antalya'da çok güzel bir havada bu sezonun en önemli maçlarından birine çıktı. Fernando Santos Trabzonspor maçında sakatlanan Svensson'un yerine Onur Bulut'a görev verirken, son haftaların formsuz ismi Cenk'i yedek bırakarak Rebic ile oyuna başlayacaktı. Fakat maç öncesi ısınırken bir sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal'ın yerine Cenk yeniden ilk 11'de kendine yer buldu. İlk yarıda ayağa paslar yaparak ve daha akıllıca bir oyun ortaya koyan taraf Antalyaspor oldu. Özellikle kanatlardan önemli yüklenmeler yapan Antalyaspor, Umut'un büyük hatası sonrası Bytyqi ile öne geçti. Bu dakikaya kadar rakip kaleyi Cenk ve Semih ile iki kere yoklayan Beşiktaş malesef gole ulaşamadı. Soyunma odasına bu sonuçla giden Beşiktaş ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladı. Rebiç ve Umut Meraş'ın yerine oyuna Muleka ve Emrecan dahil oldu. Oyuna etkisi değişiklikler sonrası değişen Beşiktaş 60. dakikada Rashica ile bulduğu fırsatı değerlendiremedi. Yine Rashica'nın güzel ortasına 71. dakikada Muleka kafayı vurdu ve durumu eşitledi. Dakika 88'de Cenk'in akıllıca pasını yine tamamlayan Muleka oldu ve sonucu belirledi.



Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golü buldu maçında oyuncusu oldu. Türk sporuna amatör kümeden Yeni Çarşı Spor'dan kazandırdığım Veysel iyi bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'a getirmek nasip olmadı ama takımını bir maestro gibi yönetti. Kendisini kutluyorum. Şunu da belirtmeden geçmeyelim uzun zaman sonra adil bir maç yöneten hakem oldu. Hakem Ümit Öztürk'ü de bu adil yönetiminden dolayı tebrik ediyorum.