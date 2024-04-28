EKPSS CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI 2024 | Güncel ÖSYM Engelli KPSS (EKPSS) soruları ve cevapları yayında!

EKPSS CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI 2024 | 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, saat 10.15'te başladı ve adaylara toplam 60 soru soruldu. Sınav süresi de 60 dakika olarak uygulandı. Sınava giren adaylar, "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Detayları ve bilinmesi gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

2024 EKPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2024 EKPSS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u sınav sonrası erişime açıldı.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada; "28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

EKPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

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