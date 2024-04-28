İki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "İki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Yürürlükte olan Türk Medeni Kanununa göre, iki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir?

A) Yüzde 75'i eşe, yüzde 25'i çocuklara

B) Yarısı eşe, yarısı çocuklara

C) Yüzde 25'i eşe, yüzde 75'i çocuklara

D) Mirasın tamamı çocuklara kalır

CEVAP: C