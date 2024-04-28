Haberler Magazin İki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

İki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "İki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 22:25 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 22:32
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İki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "İki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Yürürlükte olan Türk Medeni Kanununa göre, iki çocuklu ebeveynde biri vefat ettiğinde mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir?

A) Yüzde 75'i eşe, yüzde 25'i çocuklara

B) Yarısı eşe, yarısı çocuklara

C) Yüzde 25'i eşe, yüzde 75'i çocuklara

D) Mirasın tamamı çocuklara kalır

CEVAP: C

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