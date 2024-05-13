Fenerbahçe seçimi ne zaman? | Fenerbahçe BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 tarihi belli oldu mu? İşte adaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ TARİHİ 2024 | Fenerbahçeli taraftarların başkanlık seçii heyecanı sürüyor. Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından son adaylık açıklaması da Aziz Yıldırım'dan geldi. Fenerbahçe seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtları araştırılırken detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe kulüp tüzüğüne göre başkanlık seçiminin kaç yılda bir ve ne zaman yapılacağı belirtiliyor. Tüzüğe göre Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı haziran ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Buna göre; Fenerbahçe başkanlık seçimi, 2024 yılında Mayıs ayında düzenlenecek. Başkanlık seçiminin haziran ayının kaçında yapılacağı ise henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI 2024

Fenerbahçe, başkanlık seçimine giderken mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıkladı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu olurken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe'de adaylığını açıklayan tek isim Ali Koç olurken Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

Yıldırım'ın Çarşamba günü saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyerek adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi.