Haberler Haberler LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? | LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? - LGS SAYACI 2024

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? | LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? - LGS SAYACI 2024

LGS'ye katılarak gidecekleri liseyi belirleyecek olan öğrenciler için başvuru süreci, 29 Mart itibarıyla sona erdi. Binlerce adayın birbiriyle yarışacağı 2 aşamalı sınavda adaylara toplam 90 soru sorulacak. Peki LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? | LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? - LGS SAYACI 2024

LGS NE ZAMAN 2024? | Liselere Giriş Sınavı olarak da bilinen LGS için başvurusunu tamamlayan adaylar ve velilerinin heyecanlı bekleyişi başladı. Her yıl binlerce adayın katıldığı 2 aşamalı sınavın ne zaman yapılacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki LGS ne zaman 2024? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl ayın kaçında yapılacak? Bilinmesi gereken tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) BU YIL AYIN KAÇINDA YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

2 OTURUMDAN OLUŞACAK

Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler!
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması!
DİĞER
Bahar'ın Rengin'i 35 yaşındaki Ecem Özkaya da estetik mucizesi çıktı! Eski fotoğraflarını gören tanıyamadı...
Başkan Erdoğan ve Miçotakis'ten ortak açıklamalar! "Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok" mesajı | Yunan'a 'Hamas' ve 'Kariye' ayarı
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler
Arda Güler'in arkadaşı geliyor! İşte G.Saray'ın yeni gözdesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💊ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLERİ 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Mayıs)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV 8 CANLI YAYIN
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Play-off eşleşmeleri belli oldu! Play-off eşleşmeleri belli oldu! 22:05
F.Bahçe Beko evinde kazandı F.Bahçe Beko evinde kazandı 22:04
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler 20:35
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! 20:40
Fenerbahçe seçimi ne zaman? Fenerbahçe seçimi ne zaman? 20:46
Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! 21:11
Daha Eski
UEFA'dan hakem açıklaması! UEFA'dan hakem açıklaması! 17:54
Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oldu Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oldu 18:06
Giroud'dan flaş kariyer kararı! Giroud'dan flaş kariyer kararı! 18:31
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi... F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Fransızlar devreye girdi... 18:42
Renk pusulası belli oldu! Renk pusulası belli oldu! 18:56
Barış Alper bombası! Türk futbol tarihine geçecek Barış Alper bombası! Türk futbol tarihine geçecek 19:04