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Survivor bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Perşembe

Survivor All Star 2024, 23 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 23 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 23 Mayıs Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 23:40
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Survivor bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Perşembe

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 23 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 23 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 23 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 23 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı olan isim henüz belli olmadı.

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