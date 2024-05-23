TÜRKİYE SÜPER KUPASI MAÇLARI | Türkiye kupası kazanan takımlar hangileri? - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaç kez kupa aldı?

Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi kupa kazanan takımlar ve kaç kez kazandıkları araştırılmaya başladı. Türkiye kupası kazanan takımlar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaç kez kupa aldı? soruları yapılıyor. 1962-1963 Sezonunda başlayan Türkiye Kupası zaman içerisinde Federasyon Kupası, Türkiye Kupası, Fortis Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası gibi isimler aldı. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE KUPASI KAZANAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Galatasaray: 18 kez

Beşiktaş: 10 kez

Trabzonspor: 9 kez:

Fenerbahçe: 7 kez

Altay: 2 kez

Ankaragücü: 2 kez

Gençlerbirliği: 2 kez

Göztepe: 2 kez

Kocaelispor: 2 kez

Bursaspor: 1 kez

Eskişehirspor: 1 kez

Kayserispor: 1 kez

Konyaspor: 1 kez

Sakaryaspor: 1 kez

Akhisarspor: 1 kez

Sivasspor: 1 kez