TÜRKİYE SÜPER KUPASI MAÇLARI | Türkiye kupası kazanan takımlar hangileri? - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaç kez kupa aldı?

Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi kupa kazanan takımlar ve kaç kez kazandıkları araştırılmaya başladı. Türkiye kupası kazanan takımlar hangileri? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaç kez kupa aldı? soruları yapılıyor. 1962-1963 Sezonunda başlayan Türkiye Kupası zaman içerisinde Federasyon Kupası, Türkiye Kupası, Fortis Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası gibi isimler aldı. Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE KUPASI KAZANAN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Galatasaray: 18 kez
Beşiktaş: 10 kez
Trabzonspor: 9 kez:
Fenerbahçe: 7 kez
Altay: 2 kez
Ankaragücü: 2 kez
Gençlerbirliği: 2 kez
Göztepe: 2 kez
Kocaelispor: 2 kez
Bursaspor: 1 kez
Eskişehirspor: 1 kez
Kayserispor: 1 kez
Konyaspor: 1 kez
Sakaryaspor: 1 kez
Akhisarspor: 1 kez
Sivasspor: 1 kez