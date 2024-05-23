Haberler Beşiktaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek mutlu sona ulaşan Beşiktaş için sosyal medyadan tebrik mesajı gönderdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 00:38 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 00:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik mesajı!

Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla galip tamamlayan siyah beyazlı ekip kupayı kaldırdı.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'dan tebrik mesajı geldi.

Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaşılan mesajda "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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