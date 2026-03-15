CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için...

Galatasaray'da geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için...

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin ise deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla kaybetmesi ile Cimbom çok büyük bir avantaj yakaladı. İşte Okan Buruk'un öğrencilerinin mutlu sona ulaşabilmesi için gereken galibiyet sayısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 15:05 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 15:06
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası şampiyonluk yarışı adına çok kritik maçlara sahne oldu.

Önce 13 Mart Cuma günü ligin 2. sırasındaki Fenerbahçe deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Ezeli rakibinin puan alamadığı haftada Cimbom sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından Galatasaray'ın, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkı 7'ye çıktı.

Bir başka şampiyonluk iddiası olan Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 7 puanlık farkı korudu.

Galatasaray aldığı galibiyetin ardından Süper Lig'de toplamda 26. kez şampiyon olmaya çok yakın.

6 GALİBİYET YETİYOR

Hürriyet'in derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de kalan 8 maçın 6'sını kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek

Galatasaray, Süper Lig'in kalan bölümünde Göztepe (D), Trabzonspor (D), Kocaelispor, Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
