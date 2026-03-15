Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş gerçek!

15 Mart 2026 Pazar 14:25
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr ile karşı karşıya geldi.
Kanarya hayati öneme sahip olan maçtan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertlilerin Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimali bir hayli zora girdi.
Kanarya'da futbolcuların büyük bir kısmının performansı tepki çekerken oynadığı futbolla sınıfta kalan isimlerden birisi de Sidiki Cherif oldu.
Milliyet'in derlediği habere göre; Fransız golcü bu karşılaşmada yalnızca 17 topla buluşmayla tamamladı.
Fenerbahçe ise takım genelinde gol pozisyonuna girme konusunda adeta 'yokları' oynarken, 48 orta ve 16 şutta sadece 3'er isabet yakalayabildi.