Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de eski başkan Sadettin Saran'ın yönetiminde yer alan Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Liverpool forması giyen Mohamed Salah ile büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas Issa, Torunoğulları'nın açıklamalarına yanıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 18:26
Fenerbahçe'de eski başkan Sadettin Saran'ın yönetiminde futboldan sorumlu yönetici olan Ertan Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde Salah transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ANLAŞMA ZEMİNİ OLUŞTURMUŞTUK"
Sabah'a konuşan Torunoğulları, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk." demişti.
Tecrübeli futbolcunun menajeri Ramy Abbas Issa, Ertan Torunoğulları'nın açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.
"TRANSFERLE İLGİLİ OLMAYAN İNSANLARLA TARTIŞMIYORUZ"
Issa, X hesabından yaptığı açıklamada, "Mohamed gayet iyi ve ne o ne de ben, bu konularla ilgisi olmayan insanlarla hassas gelecek planlarını tartışmayı tercih etmiyoruz. İkimiz de bu konularda gizliliğe çok önem veriyoruz. Evet, insanlar sorabilir ve standart nazik bir yanıt alabilirler ama hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.
Mohamed Salah, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 41 maçta 12 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İŞTE O PAYLAŞIM
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.