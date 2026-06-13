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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de eski başkan Sadettin Saran'ın yönetiminde yer alan Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Liverpool forması giyen Mohamed Salah ile büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas Issa, Torunoğulları'nın açıklamalarına yanıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 18:26
Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

İlk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferini açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biriyse Mohamed Salah olmuştu.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"ACİL İHTİYACIMIZSA ALIRIZ"

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminden önce Mısırlı yıldızın transferine ilişkin TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Mohamed Salah 20 milyon Euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon Euro. 3 sene sözleşme ister, toplam maliyeti 90 milyon Euro. Eğer acil ihtiyacımız oysa alırız. Bunlara futbol komitemiz karar verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de eski başkan Sadettin Saran'ın yönetiminde futboldan sorumlu yönetici olan Ertan Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde Salah transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"ANLAŞMA ZEMİNİ OLUŞTURMUŞTUK"

Sabah'a konuşan Torunoğulları, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk." demişti.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Tecrübeli futbolcunun menajeri Ramy Abbas Issa, Ertan Torunoğulları'nın açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"TRANSFERLE İLGİLİ OLMAYAN İNSANLARLA TARTIŞMIYORUZ"

Issa, X hesabından yaptığı açıklamada, "Mohamed gayet iyi ve ne o ne de ben, bu konularla ilgisi olmayan insanlarla hassas gelecek planlarını tartışmayı tercih etmiyoruz. İkimiz de bu konularda gizliliğe çok önem veriyoruz. Evet, insanlar sorabilir ve standart nazik bir yanıt alabilirler ama hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Mohamed Salah, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 41 maçta 12 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Salah Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Mısırlı yıldızın güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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