Fenerbahçe’den orta sahaya sürpriz hamle! Radarda Senegalli yıldız var

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, sezon sonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin orta saha için Senegalli bir yıldızı radarına aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Bir yandan kendi içindeki sorunları çözüme kavuşturmaya çalışan Fenerbahçe diğer yandan ise yeni sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

Birçok bölgeye takviye gerçekleştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemdeki isimler için de temaslara başladı.

Edson Alvarez'in bonservisini almayacak olan Fenerbahçe, Fred'le de vedalaşacak.

İsmail'e de iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayıracak.

Orta sahadaki bu sayısal azalma sonrasında bu mevkiye takviye yapılacak.

Sarı lacivertliler, bu bölgeye hem gelecek vaat eden hem de kaliteli bir oyuncu alacak.

Hedefteki isim ise ortaya çıktı: Monaco'nun Senegalli yıldızı Lamine Camara... Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncu için nabız yoklaması yapıldı.

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Camara için önümüzdeki aylarda resmi temaslara başlayacak. Fotomaç'ın derlediği haberde; Liverpool ve Atletico'nun da orta saha oyuncusuna ilgi duyduğu vurgulandı.

24 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Coupe de France'da toplam 24 maça çıkan Camara, 4 asistlik katkı sağladı. Camara, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynamış ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

15 MİLYON ÖDEDİ


Monaco, 2024- 25 sezonunun yaz transfer döneminde Lamine Camara'yı kadrosuna kattı ve Metz'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın!
Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
