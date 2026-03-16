Fenerbahçe’den orta sahaya sürpriz hamle! Radarda Senegalli yıldız var
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, sezon sonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin orta saha için Senegalli bir yıldızı radarına aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
İsmail'e de iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayıracak.
Orta sahadaki bu sayısal azalma sonrasında bu mevkiye takviye yapılacak.
Sarı lacivertliler, bu bölgeye hem gelecek vaat eden hem de kaliteli bir oyuncu alacak.
Hedefteki isim ise ortaya çıktı: Monaco'nun Senegalli yıldızı Lamine Camara... Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncu için nabız yoklaması yapıldı.
Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Camara için önümüzdeki aylarda resmi temaslara başlayacak. Fotomaç'ın derlediği haberde; Liverpool ve Atletico'nun da orta saha oyuncusuna ilgi duyduğu vurgulandı.
24 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Coupe de France'da toplam 24 maça çıkan Camara, 4 asistlik katkı sağladı. Camara, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynamış ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
15 MİLYON ÖDEDİ
Monaco, 2024- 25 sezonunun yaz transfer döneminde Lamine Camara'yı kadrosuna kattı ve Metz'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
