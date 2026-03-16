Galatasaray'dan Bernardo Silva operasyonu! İşte transfer planı
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva için Galatasaray yönetimi şimdiden harekete geti. Çok sayıda talibinin olduğu belirtilen yıldız futbolcu için İtalyan basınında sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Ancak sarı-kırmızılılar bu transferde yalnız değil. İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine G.Saray, Silva'yı istiyor.
9 yıllık İngiltere macerasında sona gelen tecrübeli futbolcunun çok sayıda talibi bulunuyor.
Başta ülkesi Portekiz olmak üzere çok sayıda takımdan teklif alan Bernardo için G.Saray'ın somut adımlar atmaya başladığı ifade edildi.
Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için istediği takımla görüşme hakkı bulunan Silva'nın yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.
Ancak haberde Silva'nın senelik 15.6 milyon dolar maaş aldığı ve bunda indirime gitmesi gerektiği belirtildi.
Portekizli yıldız futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıktı.
10 numara ve kanat bölgesinde görev yapan tecrübeli futbolcu, 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.