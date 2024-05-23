Beşiktaş 3-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların gollerini, Ghezzal, Salih ve Musrati kaydetti.
Trabzonspor'un golleri Onuachu ve Pepe'den geldi.
Bu sonucun ardından Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu.
11. KEZ KUPAYI KAZANDI!
Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekip, tarihinde 11. kez bu başarıya ulaşmış oldu.
Kupaya 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale gelmişti.
AVRUPA'YA PLAY-OFF'TAN KATILACAK
Kupayı kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti.
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