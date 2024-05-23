Beşiktaş 3-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etti.



Siyah-beyazlıların gollerini, Ghezzal, Salih ve Musrati kaydetti.



Trabzonspor'un golleri Onuachu ve Pepe'den geldi.



Bu sonucun ardından Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu.



11. KEZ KUPAYI KAZANDI!



Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekip, tarihinde 11. kez bu başarıya ulaşmış oldu.



Kupaya 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale gelmişti.



AVRUPA'YA PLAY-OFF'TAN KATILACAK



Kupayı kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti.



İŞTE MAÇTAKİ İLK GOL

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