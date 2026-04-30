Final Antalya'da

Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda final yeri açıklandı. TFF finalin, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Daha önce 24 Mayıs Pazar oynanacağı duyurulan finalin tarihi 22 Mayıs Cuma olarak değiştirilmiştir. Maçın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir" denildi.



33 BİN SEYİRCİ KAPASİTESİ VAR

Antalya Stadı, 33 bin seyirci kapasiteli ve çatısında 1400 kw elektrik enerjisi üreten fotovoltaik güneş enerjisi panelleri bulunmakta. Ayrıca 6 adet VIP girişi, 1 adet başkanlık locası, 42 adet VIP loca (4 adet 85 kişilik, 38 adet 20 kişilik), 7500 m2 AVM alanı, 29 adet büfe, 14 adet mescit yer alıyor. Dev final öncesi tek maç eleme usulü oynanacak yarı finallerde; 5 Mayıs'ta Beşiktaş, Konyaspor'u Tüpraş Stadı'nda, 13 Mayıs tarihinde ise Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.