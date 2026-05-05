Şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da Konyaspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelede kazanan taraf, finale yükselme hakkı elde edecek. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığında karşılaşma, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı kazanan ekip, gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Final maçı, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak. Beşiktaş, kupada şampiyonluk özlemini sona erdirmek, Konyaspor ise sürprize imza atarak finale çıkmak için sahaya çıkacak.