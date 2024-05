Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri! "Mağlup duruma düşmemize rağmen..."

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı kaldırdı. Galibiyet sonrası siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kupa tek maç, tek maçlar zor oluyor. Futbolcularımla gurur duydum. Ne istediysek maç içerisinde yaptılar. Mağlup duruma düşmemize rağmen istediğimiz her şeyi yaptılar. Bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık. Maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum.

Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken de kupalar aldık, bunu bana yaşatan Rabbime şükürler olsun. Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım.

Taraftarımız her zaman muhteşem. Hatay maçında bile bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Hepsine can-ı gönülden teşekkür ediyorum.