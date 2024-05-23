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Kara Ağaç Destanı 13. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 13. bölüm izle aramaları hız kazanırken 13. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 01:10
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Kara Ağaç Destanı 13. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 13. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 13. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan, Celal Ağa'nın safında yer alınca Ömer ve Raziye ile arası açılır. Celal Ağa, Sultan'a, Ömer'in yokluğunda işlerin başına geçmesini teklif eder. Kara Ağaç topraklarında ekim zamanı başlamıştır. Ömer'in toprağında kimse çalışmaz. Yalnız kalan Ömer'in yardımına, Raziye yetişir. Bu durum Celal Ağa'yı öfkelendirir. Ömer'in tohum deposunu ortadan kaldırmak için plan yapan Celal Ağa, Ömer'i kaybetmekle karşı karşıya kalınca onu konağa getirmek için son kozunu oynar. Ömer'in kararı ne olacaktır?

KARA AĞAÇ DESTANI 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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