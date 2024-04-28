Umudunu korudu

Aslında normal şartlar altında Fenerbahçe'nin kazanacağı düşünülen karşılaşma tam da düşünüldüğü gibi oldu. Maçın her anında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü görüldü. Beşiktaş'ın erken bir dakikada eksik kalması, zaten takım olarak daha iyi olan Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Al-Musrati ismiyle transfer yapan adamın Beşiktaş'a yaptığı bir iyiliği halen göremedik. Geldiğinden bu yana Beşiktaş'a maç kazandırdığını da göremedik. Katkısı bile pek az! Kaleci Mert, F.Bahçe'nin farklı kazanmasına engel olan isimdi. Şu net bir şekilde bilinsin; milli takımımızın 1 numaralı kalecisi bu dönemde o olacak. Yaptığı hamlelerle Beşiktaş'ın derbi kaybetmesine karşın sıkıntılı bir döneme girmesini engelledi. İşte bu performansıyla da takımını ayakta tuttu. İsmail Kartal, göreve geldikten sonra Fenerbahçe'nin en iyi ismi kim desek herkesin şüphesiz söyleyeceği tek isim var;

İrfan Can Kahveci... Dünkü derbide de klasını, kalitesini, oyun aklını sahaya yansıttı. Attığı golle de hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların yaşadığı stresi ortadan kaldırdı. Bu sezon kariyer rekorunu yaşayan İrfan'ın oyundan çıkmaması gerektiğini herkes bu maçta bir kez daha anlamıştır. Ayrıca; Dzeko gibi bir oyuncuyu böyle bir derbide yedek bırakmak kolay iş değil hele ki son haftalara girilirken... İsmail Kartal, belli ki kafasında bir plan yapmış ve Batshuayi'yi sahaya sürmüş ve bu plan dün tıkır tıkır işledi sahada... İnsan 'ah be hocam, geçen maçta neredeydin' demeden edemiyor. Uzun lafın kısası; Fenerbahçe, aldığı 3 puanla son 4 haftaya şampiyonluk umudunu taşıdı.