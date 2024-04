Kedi fare tuttu!

ARTIK ligin sonuna doğru geliyoruz. Yapılacak en küçük yanlış, kaybedilecek tek 1 puan şampiyonluk hayallerini bitirir.

İsmail Kartal sahaya çıkartacağı her kadroda bunu düşünmeli. Kruniç bu takımda 8 oynadı olmadı, 6 oynadı olmadı. Karagümrük karşısında bu kez Szymanski'nin yerine 10 numaralı pozisyonda oynadı, yine olmadı.

Tamam hoca ısrarla istedi, aldırdı.

Ama her transfer olacak diye bir kaide yok. Bazen, "pardon" dersin, yoluna devam edersin. Kruniç oyunda kaldığı sürede Szymanski'nin yaptıklarının yarısını yapamadı. Zamanlaması, oyun görüşü yetersiz. Hal böyle olunca Fenerbahçe'nin hücumcuları üretemez hale geldi. Karagümrük takımının kontrolüyle geçen ilk yarıda harika bir Livakovic izledik. Hep söylüyorum; şampiyonluğa oynayan bir takımın kalecisi sezonda 3-4 maç alacak diye… Geldiğinden beri performansını eleştirdiğimiz Hırvat dünkü karşılaşmanın kazanılmasına büyük katkı verdi. Anlayacağınız kedi olalı bir fare tuttu!

H H H

İkinci yarı Kruniç'in çıkıp Batshuayi'nin oyuna girmesi Fenerbahçe'nin 3. bölge etkinliğini artırdı. İsmail hocanın en sevdiğim huyu yanlışta ısrarlı olmaması… Batshuayi, Fenerbahçe'nin yeni nöbetçi golcüsü oldu. Sonradan girdiği maçlarda yaptığı katkı gerçekten inanılmaz. Böyle küsmeyen, vazgeçmeyen, kendini her daim hazır tutan oyuncular takımı şampiyon yapar.

Yabancı VAR hakemi ilk sınavını başarıyla geçti. Keşke daha önce bu uygulama yapılabilseydi. Büyük ihtimalle puan durumu Fenerbahçe lehine çok daha farklı olabilirdi.

Şu sakatlıklar kafamı karıştırsa da İsmail hocanın elindeki imkanı iyi kullandığını söyleyebilirim. Aman hocam bundan sonra hataya yer yok.

Her maç final havasında geçecek.