Adil rekabet

Öyle bir sezon geçiriyoruz ki; hangi takımın me kazandığı, ne kaybettiği pek önemli değil! Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde taraftarlarla konuştum. Hepsi sanki ağız birliği etmişçesine, "Çekilelim bu adaletsiz ligden" diyordu. İlk kez Fenerbahçe'yi bu gözle izledim. Eminim 25 milyon Fenerbahçe taraftarı da öyle yaptı. Şampiyonluk stresi olmadan izleyince de pek güzel oluyor! Herhangi bir maç izliyormuş gibi… Ne yazık insanları bu hale getirdiler. Karşılaşma öncesi hem Fred hem de İsmail'in olmaması sarı- lacivertliler için büyük bir sıkıntı olarak görünüyordu. Lakin dinlenmiş ve hırslanmış Fenerbahçe rakibi Adana Demirspor'a göz açtırmadı desek yeridir. Livakoviç'in yerine İrfancan'ın oynamasına aslında sevindim. Ama Trabzonspor maçında yaşadıkları nedeniyle oynamak istemediyse durum çok kötü. Sonuç olarak bu adam Hırvatistan milli takımının kalecisi… Eğer yaşananlarla ilgili sahaya çıkmadıysa sorun gerçekten çok büyük. İnanın ligimize yabancı oyuncu getiremeyiz. İrfancan Eğribayat bence iyi bir performans gösterdi. Yediği ve asistini yaptığı ilk golde gereksiz özgüven patlaması yaşadı. Yapma bunları kardeşim, arkanda adam yok, kale var. Tadiç'in attığı golü izlemeye doyum olmaz. Belki de sezonun en güzel golünü attı. Ben bu gole, "Kameranın kadrajına sığmayan gol" diyorum. Zor günlerden galibiyetle çıkmak önemli. Fenerbahçe ister şampiyon olsun ister olmasın; yeter ki sahada adil rekabet olsun.

NOT: Fenerbahçe'nin 2. golü öncesi topu hızla oyuna sokan top toplayıcı kardeşimin ailesi beni bulsun.