Durum oyunu

Öncelikle karşılaşmanın hakeminden başlamak istiyorum. Fenerbahçe ligde de Avrupa'da da oynuyor. Ama Avrupalı hakemlerle çok daha etkili bir Fenerbahçe izliyoruz.

Oyuncularda stres yok, panik yok. Herkes işine bakıyor. Çünkü hakeme güveniyor. Ne zaman bu güveni Türk hakemleri inşa eder işte o zaman adaletli bir yarıştan bahsederiz.

İsmail Kartal geçen maçın aksine bu kez durum oyununu tercih etti. 3 farklı avantajla birlikte hafta sonu oynanacak Trabzon maçını düşündü. Bence doğrusunu yaptı. Saint Gilloise takımı sonucu kabullenmiş gibiydi. Yine de İsmail hocanın yaptığı gereksiz erken değişiklikler Belçika ekibini yüreklendirdi.

Djiku ve Oosterwalde müthiş bir performans gösterdi.

H H H

Fenerbahçe adına karşılaşmanın kötüsü ise Kent oldu. Ona da söyleyecek pek bir şey yok. Zira maç eksiği var.

İsmail hocaya bir tavsiyem var.

Rakip duran top kullanırken bence Ferdi'nin adam adama oynamaması lazım. 1.74 boyuyla; iyi sıçrayan ya da daha uzun rakiplerle baş edemiyor. Onun olduğu pozisyonlar çoğunlukla rakibin vurmasıyla sonuçlanıyor.

Artık Fenerbahçe çeyrek finalde.

Ülke puanına katkı vermeye devam ediyor. 5 maçın kazanılması halinde Konferans kupası alınabilir. Bundan sonra iç çekişmelerde uğraşmak yerine Avrupa'ya daha konsantre olunması doğru olacak gibi…