Hedef final

Rakip Union Saint Gilloise tam düşündüğümüz gibi başladı mücadeleye… Sadece ön alanda değil her alanda yüksek pres yaparak ilk yarım saat Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattılar.

Özellikle topu kaptırdıklarında Yugoslav faulüyle sarı- lacivertlilerin kontra yapmasını engellediler.

Dün iki mevki oynayan Oosterwalde'nin sol bek performansı kötüydü.

Çağlar Söyüncü sakatlanıp oyundan çıkınca stopere geçti ve gerçekten mükemmel oynadı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sol beke geçmesiyle Fenerbahçe, Belçikalı rakibi karşısında oyunu dengeledi.

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Böylesine enerjik bir takıma enerjik şekilde karşılık vermek gerekiyor. Bütün Fenerbahçeli oyuncular inanılmaz mücadele etti.

Herkes takım savunmasına yardım edince rakip istediği boşlukları bulamadı.

Çok akıllı oynadık çok...

Bekledik, savunduk ve zorlu deplasmanda golleri bulduk.

Böylesine maçlarda sadece fiziksel kalite yeterli olmuyor.

Gilloise belki bizden daha çok koşan bir takım ancak bizde daha tecrübeli oyuncular var.

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Dün akşam Belçika'da iki takım arasındaki kalite farkı öne çıktı. Şu bir gerçek ki Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'e oranla daha kaliteli ayaklara sahip olduğunu gösterdi.

Beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder dışında kötü oynayan kimse yoktu takımda… Onun bu kadar etkisiz olmasına anlam veremiyorum. Hatta etkisizden çok isteksizdi.

Şu muhteşem maçtan çıkan 3 gollü galibiyet inanılmazdı. Helal olsun bütün oyuncularımıza… Kupanın en zorlu takımlarından birini dışarı atmak üzereyiz.

Haftaya rövanşta aynı istekle sahaya çıkıp işi bitireceğiz inşallah.

Hedef final!