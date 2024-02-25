Yetiş Fred

Bir oyuncunun yokluğu bir takıma bu kadar mı etki eder arkadaş? Zaman zaman Fred'e alternatif olsun zaman zaman da beraber oynasınlar diye transfer edilen Kruniç yokları oynuyor! Transferini İsmail Kartal çok istemişti. Kötü oyuncu demiyorum lakin uyumsuz göründüğü muhakkak. Temastan kaçarak oynadığı için yük İsmail Yüksek'e biniyor. Hangi birini kapatacak, hangi topu kesecek? Dövüşmeden olmuyor maalesef! İsmail hoca son haftalarda kötü performans gösteren Szymanski'nin yerine formda Mert Hakan'la başlaması doğru karardı.

Yanlış olan geriden oyun kurma taktiği oldu. Yahu sen rakiplere ön alan presi yaparak onlarca puan kazandın. Kasımpaşa aynısını sana yapınca geriden oyun bir türlü kurulamadı. Böyle anlarda ikinci plana derhal geçmek zorundasın. Zaten Kruniç çıktıktan sonra takım daha derli toplu oynamaya başladı. Son dakikada da olsa kazanılan penaltıyla kazanmak çok önemliydi. BU arada pozisyona penaltı değil diyenlere gülüyorum. Ya kalbinizi temiz tutun ya da gözlük alın! Kasımpaşalı oyuncunu çok net elle teması var. Fenerbahçe çok zorlanarak kazanmaya devam ediyor. Artık yetiş Fred!