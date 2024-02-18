Çamurdan 3 puan

Atan için zor, tutan için zor, koşmak için bile çok çok zor bir zemin… Böyle bir sahada maçı oynatmanın, sakatlığa davetiye çıkarmaktan başka bir izahı yok! İnanın seyredene de eziyet. Ağır sahalarda; karşılaşma illaki oynanacaksa güçlü oyunculara formayı vereceksin. Teknik futbolcular, çamur deryasında ayakta kalamazlar. Dövüşken, yere sağlam basan, zemine çok aldırmayan oyuncular ağır sahalarda daha çok iş yapıyor. Bunu ben değil, istatistikler söylüyor. Şiddetli hava şartları güçleri farklı olan takımları dengeler. Yağmurlu havalar, kötü zeminler oyuncuların sakatlanmamak için kendilerini sakınmalarına yol açıyor.



Türk futbolunu geliştirmek istiyorsak meteoroloji biliminden de azami faydalanalım. Ama zeminleri bile doğru düzgün yapamayanlara bunu söylemek aslında biraz komik kaçıyor! Sonuç olarak bu havada ve zeminde maç oynatan hakemi, "Rize'nin yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar!" İsmail Kartal ilk yarıda ısrarla kanatlardan gitmeye çalıştı. Oysa zeminin en ağır yeri oralar… Merkez hücumu, yağmurun fazlaca toplanmadığı bölgelerde daha doğru bir seçenek olurdu. Neyseki ikinci yarı itibarıyla "Ramboları" sürdü sahaya… Kötü zeminde oynamayı bilen, sadece güçlü oyuncular… Bu havada kimin neyine teknik adamlar! Ayakta duranlar maçı aldı. Çaykur Rize karşılaşması İsmail Kartal'ın dönüm maçıydı. Yaptığı değişiklikler direk sonuca etki etti. Çamurun içinden çıkan 3 puan önemli. Kimse kusura bakmasın; bu sahadan sonra herkes her statta maçını oynayacak. İltimas yok!