Beyaz boğazlı kazak!

İsmail hoca kızının hediye ettiği beyaz boğazlı kazağı artık onun uğuru oldu. İnanın benim de… Bu sezon ben de çok fazla boğazlı kazak giymeye başladım. Tabi kırmızı olmayanından! Ya İsmail hocam takım zaten çok iyi ve gerçekten iyi oyunculardan kurulu. Biz niye hala totem yapıyoruz bilmiyorum. Bu takımın toteme ihtiyacı yok. Kısa sürelerle gördüğümüz bazı oyuncuları daha net izleme fırsatımız oldu. Zajc'ın işi bitmiş, sahada ne yaptığını bilmiyor. Daha fazla kalması hem Fenerbahçe'ye hem de kendi kariyerine zarar verecek gibi görünüyor. Eğer kiralanabilecek ya da müşterisi varsa hemen gönderilmesini tavsiye ederim. Birçok İtalyan kulübünden teklifler olduğunu biliyorum. Mert Hakan ne kadar yırtarsa yırtsın asla Fenerbahçe forması giyebilecek standartta değil. Hiçbir zaman olmadı, olamayacak. İrfancan Eğribayat kardeşim hakikaten sana helal olsun. Bir kalecinin bu kadar kenarda bekleyip bu kadar hazır olması futbolun doğal akışına aykırı. Sürekli ve bence gereksiz yedek kalıp böyle bir performans göstermesi her babayiğidin harcı değil. Livakoviç her karşılaşmada onun varlığını hissediyordur bence… Hep söylüyorum; bu takım her kupaya talip. Hangi kadroyla çıkarsa çıksın karşısında durabilecek 1-2 takım haricinde kimse yok. Batshuayi her zaman iyi bir alternatif olduğunu gösteriyor. Eğer şampiyonluk gelecekse kulübeden gelir arkadaşlar. İsmail Kartal'ı tanımadığını söyleyen Sumudica bu karşılaşma itibarıyla herhalde artık iyice tanımıştır. Seni her maçta yenen adam İsmail Kartal sevgili Sumudica! İyice tanı!