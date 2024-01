Dzeko topu at!

Bizim zamanımızda ilkokulda fişler vardı. Okuma- yazmayı, heceleme yapmayı o fişlerden öğrendik. En anlamayanın bile aklına girerdi! Son dönemlerde yazıyorum, konuşuyorum ancak bazı şeyleri anlatamıyorum sanki. Dzeko kaleye uzak oynuyor, zaman zaman kanatta adam kovalıyor. Bu şekilde oynayınca yorulup şutları vitaminsiz kalıyor. Çok net pozisyonları harcamasının asıl nedeni bu. O yüzden sevgili İsmail hoca: Dzeko'yu çok koşturma Dzeko'yu kaleye uzak oynatma At Dzeko at, bulduğunu içeri at İşin şakası bu tabi ancak öyle çok kaçan pozisyon olmaya başladı ki taraftar endişeleniyor. Hele maç bir farkla gittiğinde sahada stres daha da artıyor. Hep golü düşünen Fenerbahçe takımı, "Acaba bir serseri toptan gol yer miyiz? düşüncesine kapılıyor. Oysa at yakaladıklarını, rahat rahat bitir maçı…

Cengiz Ünder'e 15 milyon Euro verildiğinde tepki gösterenler burada mı? Artık yavaş yavaş lige ağırlığını koymaya başladı. Aslında öyle kilit bir oyuncu ki… Rakibin merkezi kalabalık tutup tamamen kapandığı anlarda attığı şutlar, yaptığı ortalar karşı tarafın dengesini bozuyor. Hele kale içine yaptığı ortalar… Rakip dahi dokunmaya korkuyor. Zira bir yanlış dokunuş o tip ortaları kendi kalene yollamana sebep olur. Dün yine gol atarak aldığı paranın hakkını vermeye başladı. Her maçı farklı kazanacak değil Fenerbahçe. Lakin bu kadar çok gol atan takımın, son maçlarda az atması üzerine düşülmesi gereken şeyler olduğunu söylüyor. İsmail hoca mutlaka bunun üzerine kafa yoracaktır.