Haberler Haberler KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI! - SON DAKİKA | KPSS 2024 başvuru ekranı - TIKLA

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI! - SON DAKİKA | KPSS 2024 başvuru ekranı - TIKLA

ÖSYM tarafından her yıl belirlenen KPSS sınav tarihleri bu yıl için de netleşti. Sınava girecek olan adayların ise öncesinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KPSS lisans başvuruları başladı. Adaylar, KPSS 2024 başvurularının nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 16:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI! - SON DAKİKA | KPSS 2024 başvuru ekranı - TIKLA

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans ve lisans düzeylerinde belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Her yıl memur olmak isteyen milyonlarca aday KPSS'ye giriyor. ÖSYM KPSS 2024 sınav tarihleri ise geçtiğimiz aylarda netleşti. 2024 KPSS başvuruları ise başladı. ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile başvuruların başladığını açıkladı.

KPSS BAŞVURU EKRANI - TIKLA

KPSS 2024 BAŞVURU KILAVUZU - TIKLA

2024 YILI KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans oturumları her yıl düzenlenirken, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ise 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde EKPSS sınavı da organize edilecek. ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde:

  • KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024-15.05.2024
  • KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024
  • KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024
  • DHBT başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024
Beşiktaş'ta o yıldız Rize maçında yok!
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı!
DİĞER
Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan 'Özel' kabul sonrası ilk yorum! CHP'ye iade-i ziyaret olacak | Özgür Özel'den 'demokrasi için kilometre taşı' değerlendirmesi
G.Saray'dan sürpriz transfer! Resmi açıklama geldi...
Reus Süper Lig'e mi geliyor? İşte detaylar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (3 Mayıs 2024)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (3 Mayıs 2024)
BAHÇEŞEHİR SU KESİNTİSİ - Bahçeşehir'de sular ne zaman gelecek? (3 Mayıs 2024)
EMLAK KONUT EVLERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | THY Emlak Konut Arnavutköy ödemeler ne zaman?
EMLAK KONUT EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? | THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman biter?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! 16:26
Beşiktaş'ta o yıldız Rize maçında yok! Beşiktaş'ta o yıldız Rize maçında yok! 16:20
İşte G.Saray'da maç öncesi son durum! İşte G.Saray'da maç öncesi son durum! 16:07
Reus Süper Lig'e mi geliyor? İşte detaylar... Reus Süper Lig'e mi geliyor? İşte detaylar... 16:01
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman? 15:57
Trabzonspor'un Samsun kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Samsun kafilesi açıklandı! 15:39
Daha Eski
Köln - Freiburg maçı ne zaman? Köln - Freiburg maçı ne zaman? 15:32
Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman? Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:29
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 15:27
Wolfsburg - Darmstadt 98 maçı ne zaman? Wolfsburg - Darmstadt 98 maçı ne zaman? 15:24
G.Saray'dan sürpriz transfer! Resmi açıklama geldi... G.Saray'dan sürpriz transfer! Resmi açıklama geldi... 15:24
Mert Hakan'dan flaş kariyer kararı! Mert Hakan'dan flaş kariyer kararı! 15:21