KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI! - SON DAKİKA | KPSS 2024 başvuru ekranı - TIKLA

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans ve lisans düzeylerinde belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Her yıl memur olmak isteyen milyonlarca aday KPSS'ye giriyor. ÖSYM KPSS 2024 sınav tarihleri ise geçtiğimiz aylarda netleşti. 2024 KPSS başvuruları ise başladı. ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile başvuruların başladığını açıkladı.

KPSS BAŞVURU EKRANI - TIKLA

KPSS 2024 BAŞVURU KILAVUZU - TIKLA

2024 YILI KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans oturumları her yıl düzenlenirken, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ise 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde EKPSS sınavı da organize edilecek. ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde: