Kimse inanmaz!

Fenerbahçe'nin bu sezonki durumunu anlatmak için bir örnek vereceğim. Birçok rakip kalecinin ardından dün gecede Volkan Babacan, "en çok kurtarış yaptığı" maçı oynadı. Sezon başından bu yana istatistikler böyle söylüyor. Pekiiii acaba kaleciler mi çok formda geliyorlar yoksa Fenerbahçe'nin 3. bölge oyuncuları mı yeteneksiz? Elbette yeteneksiz değil ama sanırım biraz beceriksizler! Bu kadar rakip cez sahası içinde oynayıp topu içeri dürtememek! Hemde en fazla gol attığın sezonlardan birini yaşarken… Çağdaş Atan'ın geriden topla çıkma taktiği inadı yıllardır devam ediyor. Başka takımlara karşı istediğini almış olabilir ancak Fenerbahçe gibi ön alanda yüksek pres yapan bir takım karşısında pek işe yaramadı. Sarı- lacivertliler çok kısa sürelerde topu rahatça geri alıp oyun üstünlüğünü henüz ilk dakikalardan ele aldı. Heyhat sayamadığım kadar pozisyona girilmesine karşın top bir türlü üç direk arasına bir türlü girmedi. Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra öylesine geri çekildi ki inanın ceza sahasında nefes alacak boşluk dahi kalmadı! İsmail Kartal geçen maçta yaptığı hatayı yapmayıp santraforu çiftledi. Kruniç Fred'i aratmadı, Ferdi hem Dubois'in çıkmasını engelledi hem de müthiş oynadı. Oosterwalde artık sanki stoper oldu. Bu kadar müthiş oynanan bir maçı penaltı golüyle kazanmak aslında biraz tuhaf oldu. Dünyada futbolla ilgilenen herhangi birine, "Fenerbahçe bu maçı penaltı golüyle kazandı" desen inanmazlar. Herkes ter döktü, herkes elinden geleni yaptı. Şampiyonluk acı çekerek gelecek anlaşılan…