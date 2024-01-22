Hala lider

Bu Fenerbahçe'ye gol atmak yaramıyor sanki! Golü bulana kadar müthiş bir mücadele veren takım sonrasında Anadolu takımı hüviyetine bürünüyor. Anlamak mümkün değil! Sarı- lacivertliler öyle bir maç başlangıcı yaptı ki; karşılaşmanın hakemi dahi koşmaktan yoruldu! İrfan Can'ın golünün ardından sanki bir düğmeye basılmışcasına durdular. Bulunan pozisyonları özellikle gününde olmayan Dzeko harcayınca maç zora girdi. Dzeko hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Sadece attığı gollerle değil yaptığı oyun katkısıyla da takım için çok önemli bir isim. Lakin bazen gününde olmayabilirsin. Sonuç olarak futbolcular robot değil. Her maç aynı performansı gösteremeyebilir. İşte tam da bunun için teknik direktörler var! Dzeko'yu kesmek ya da oyundan erken almak ayıp değil, günah değil.



Çıkana kadar varlığıyla yokluğu belli olmayan Dzeko'ya kemendi erken atmamak İsmail hocanın hatasıydı. Ardından bir hata da hakem Bahattin Şimşek'ten geldi! Samsunspor'un frikikten attığı gol öncesi verdiği faul kararı yanlıştı. Ama her zamanki gibi uyaran olmadı! İsmail Yüksek basit oynayınca kendine geliyor. Dün sahanın en iyisiydi. Hem rakip atakları kesti hem de kaptığı topları olumlu kullandı. Bu beraberlik kimsenin moralini bozmasın. Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı futbolu oynamaya devam ederse rahatlıkla şampiyon olur. Uzun yolda her takım puan kayıpları yaşar elbette. Sakın unutmayın...