Fred etkisi

Kelebek etkisi" bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Fenerbahçe'de de Fred etkisi var! Önündekini, arkasındakini, sağındaki, solundaki herkesi bambaşka seviyeye çekiyor. Onun sahada olmasıyla her oyuncu daha rahat hareket ediyor, istediklerini sahaya yansıtacak zamanı oluyor.

Rakipten sadece top çalmıyor Fred, zaman çalıyor zaman… "Acaba olur mu dediğimiz?" Mert Müldür'ü gördünüz mü? İnanın o bile kendine geldi. Kimse Osayi- Samuel'i aramadı bile.

Fred varken… İrfancan çarpı 2 Szymanski çarpı 2 Mert Müldür çarpı 4 Dzeko çarpı 3 oluyor.

Aman yanlış anlamayın. Kesinlikle abartmıyorum. Rakibin kolunu, kanadını kıran bir isim Fred… Sezon başından bu yana hep, "ilk 11 sözleşmeli Tadiç" olmadan nasıl bir Fenerbahçe olacağını merak ediyordum. Dün gece King'in performansı bence iyiydi. İsmail Kartal zaman zaman bu değişikliği, "başka oyuncularda da olmak üzere" yapabilir. Mesela iki kanatta da oynayabilen Cengiz'i, İrfancan'la beraber sahada görmek isterim.

7 tane attığın maçta dahi gol yemeyi başarıyor sarı- lacivertliler!

Neyseki Bonucci transfer edildi.

Savunmadaki problem çözülürse Fenerbahçe uzak ara şampiyonluk yaşayacaktır. Zira bu Fenerbahçe lige çok fazla.



Ahh şu kötü hakemler olmasa…