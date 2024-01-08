Haftanın golü hangisi?

Farklı ve görkemli galibiyete rağmen rahatsız olduğum şeyleri söylemezsem olmaz. Maçın hemen başında öne geçilmesine rağmen ligin dibine demir atmış İstanbulspor takımına hem birçok pozisyon verip hem de gol yemek olmadı. Bu aslında Mert, Serdar ve Oostewalde savunmasının çürük olduğunun bir göstergesi… Daha sert ve denk takımlar karşısında bu savunma dağılabilir, dikkat! Fred'in yokluğunda beraber oynayan İsmail- Crespo ikilisi de uyumsuz. İsmail'e hep yazıyor, söylüyorum; ekstra yapmasına gerek yok diye… Ya sen basit oynayınca daha etkili oluyorsun. Neden bu ekstra sevdası? Kimse senden topu iğne deliğinden geçirmeni beklemiyor. Sadece asli görevlerini yaptığında ışıl ışıl parlıyor sahada.



Sezona sırtında 15 milyon euro'luk bonservis kamburuyla başlayan Cengiz Ünder'in hareketlenmeye başlaması çok ama çok önemli. Zira oyunun sıkıştığı anlarda atacağı bir uzak şutla dengeleri bozabilecek bir oyuncu. Ayrıca yerli olması İsmail Kartal'ın elini rahatlatır. Zayıf İstanbulspor karşısındaki performansını çok fazla övmek anlamsız. Aynı oyunu büyük maçlarda ortaya koyacak ki değerlendirme yapabilelim. Herbiri haftanın golü olabilecek güzellikteki golleri, bize bu oyunu neden sevdiğimizi hatırlattı. Bu arada bence Tadiç'in kaçırdığı penaltıyı da Cengiz atmalıydı. 4 gol atan futbolcunun daha çok atması desteklenir. Hele de bu oyuncu sezon başından bu beklentilerin altında kalan Cengiz ise… İstanbulspor için yolun sonu görünüyor. Artık bundan sonra ligde kalması çok zor. Düşüncesizce yapılan bir hareket nelere maloluyor.