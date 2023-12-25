Korkaklar!

İki takımın kadro değeri tam 13,5 milyar TL… Lakin ilk yarıda oynanan oyun benim paramla 5 kuruş etmez! Hem İsmail Kartal hem de Okan Buruk birbirlerinden öylesine korkmuşlar ki; iki tarafta bekleyerek başladı. Hakem Arda Kardeşler 20 faul çaldığı ve topun oyunda 22 dakika kaldığı ilk yarıda verdiği 1 dakikalık uzatma resmen komediydi. Süper derbi diyoruz, sadece maçın yarısını izleyebiliyoruz. Rezalet bir karşılaşmaydı ve iki takım oyuncuları da utanmalı. Bana bu maçta Dzeko, Szymanski, İcardi, ya da Kerem'i göstereceksin. Başka karşılaşmada ne yaparsan yap! Düşenin yerden kalkmadığı, düdük tiryakisi hakemin bu pozisyonlara müsade ettiği derbiden zaten bir şey çıkacak hali yoktu. İsmail Kartal ve Okan Buruk ikiniz de korkaksınız. İkiniz de milyon euro'luk takımlarınızın oynamasına müsade etmediniz. Dikkat ederseniz yazımda teknik taktikle ilgili pek bir şey yok. Neden acaba? Şu maça para verip giden taraftarlara hakikaten acıyorum. Boşa verilmiş paralar… Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray taraftarı memnun… Memnun olan 1'er puanı cebine koymayı kar sayan teknik adamlar… Bu kadar sarı kartın olduğu karşılaşmada bir tane bile kırmızı çıkmaması hakemin ne kadar uyanık olduğunun bir göstergesi… Sahada futbolcularda çok sağlık ekiplerini gördük. Nasıl olduysa hiçbirinin durumu riskli değildi! Bundan sonra çalın, oynayın. İstediğiniz zaman…