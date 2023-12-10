Fark var!

Öncelikle Samet'ten başlamak istiyorum. Bak güzel kardeşim; sen kötü oyuncu değilsin. Sadece yanlış mevkide oynuyorsun! Senden her şey olur, stoper olmaz. Belki libero oynarsan daha iyi bir performans sergileyebilirsin. Mevkini değiştirmezsen gerçekten işin çok zor. Profesyonel hayatına devam etmek istiyorsan oynadığın yeri değiştir, belki başarılı olursun. Pek dengeli bir oyuncu değilsin ve stoper tandemi en dengeli oyunculardan kurulur. Orta sahadaki adam faul yapar, sen aynısını yaptığında penaltı olur. Penaltı yaptırdığında sadece penaltıyla bitmiyor. Rakibi oyuna ortak ettin, 2 takım arkadaşının sarı kart görmesine neden oldun.

Daha ne yapacaksın? Başından sonuna Fenerbahçe'nin üstün olduğu bir karşılaşmaydı. Hem çok fazla pozisyona girdiler hem de tempoyu belirlediler. Beşiktaş'a üzüldüm hakikaten… Tribündeki büyük taraftarı olmasa, herhangi bir takım gibi… Normal şartlarda Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı bir karşılaşmaydı. Samet'e rağmen hiçbir dakika sarı- lacivertliler üstünlüğü rakibe vermedi. Beşiktaş'ın bu oyuncu grubuyla şampiyonluk için yarışması çok zor. Benim İsmail hocanın tercihleriyle ilgili anlayamadığım tek şey Crespo-İsmail tercihi oldu. Neden, neden, neden? Ligin en iyi orta saha ikilisini birlikte oynatmamak neden? Bu galibiyet lige ağırlık koymak açısından önemliydi. Doğal şampiyonluk adayı Beşiktaş'a karşı kurulan bu üstünlük bazı şeylerin habercisi… Arada kalite olarak çok fark var. Şimdi sıradaki gelsin.