Papaz!

Aslında kağıt üstünde zor gibi görünen Karagümrük karşılaşması yenilen golden sonra daha da zorlaştı aslında. Karagümrük takımı çok sayıda ne yaptılar bilen, tecrübeli bir ekipten kurulu. Sakatlardan sonra Fenerbahçe'nin takım savunması sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Fred'in eksikliği oyunun iki yönünü de etkiliyor. İsmail hocama her zaman anlatmaya çalışıyorum. Tamam eksik çok, kadro eksik ama Samet'in yerine başka bir alternatif bulmalı. İrfancan için prime dönemini yaşıyor desek yanılmış olmayız herhalde. Gerçekten bambaşka bir seviyeye geldi. Aman nazar değmesin. Yine rakip ceza sahasına çok giren hatta hücumun her dakikasını adeta orada oynayan sarı- lacivertliler çok fazla pozisyon harcıyor.



Bunun esas nedeni ise oyunun içinde kalmayı seven Dzeko! İsmail hocanın çözmesi gereken sorunlardan birisi de bu aslında. Ya kanat oyuncularının ya da Szymanski'nin ona daha yakın oynaması daha doğru olacak gibi. Hakem Arda Kardeşler hakikaten rezalet bir maç yönetti. İki takıma da yaptığı siyah- beyaz hatalar var. Bu hakemleri konuştukça daha beter oluyorlar. Ne yapmak lazım artık bilemiyorum. Fenerbahçe teknik heyetinin antrenmanlardan daha çok sakat oyuncuları nasıl takıma geri döneceğine kafa yormaları şart. Zira daha sert maçlar yaklaşıyor. Karagümrük karşında geri dönmeyi başardın ama her zaman papaz pilav yemez.