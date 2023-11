Seri stresi

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe için şanssızlıklarla doluydu. Bu kadar önemli oyuncunun aynı anda sakatlanması takımın dengesini bozduğunu söylemek gerek. Stoper tandeminin bir anda boşalması, Becao ve Djiku'nun olmayışı İsmail Kartal'ı bazı zorunluluklara mecbur bıraktı. Yedeğin yedeğinin yedeği bile olamayacak Samet bir anda kendisini 11'de buldu. Belki kendisini geliştirir diye beklediğim oyuncu her geçen gün daha da geri gidiyor. Sakatlık demişken Fred'in Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu gördük. Orta sahayı tek başına toparlayan adamdı.

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de ki bu sıkıntıları iyi çözümlemiş orta sahasını fizik gücü yüksek oyuncularla kurdu. Oostewalde inanılmaz sayıda pas hatası yaptı. Her şeyin Fenerbahçe adına bu kadar ters gitmesi elbette mağlubiyeti beraberinde getirdi. Lakin enseyi karartmanın anlamı yok. Eksik tamamladığı karşılaşmada bile oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettirdi. Aslında 10 maçlık galibiyet serisinin de takım üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyordum. Artık seri stresi de oyuncuların üzerinden kalktı. Lig uzun maraton… Her takım puanlar kazanacak, kaybedecek. Yeterki bu sürekli galibiyeti isteyen oyunda ısrar edilsin. İsmail hoca mecburen bazı isimlere güvenmek zorunda kaldı. Ama hep güvenip, her zaman yanıldığı oyunculara artık dikkat etmeli. Trabzonspor takımını kutluyorum. Onlar da bir çıkış maçı arıyorlardı. Fenerbahçe galibiyeti kötü başlayan sezonda moral olacaktır.