Yıldız farkı

Fenerbahçe önceki maçların aksine maça düşük vitesle başladı. Bunda rakibin sürekli topun arkasına geçmesi ve merkezi iyi kapatmasının rolü vardı. Tabi bir de Zajc ve Crespolu orta sahasının kreatiflikten uzak oyunları da etkili oldu. Üretim işi sadece Tadiç'in omuzlarına yüklenince kısır bir ilk yarı izledik. Ludogoretsli oyuncular ikili mücadelelerde çok kolay adam geçtiler. Bu durum ceza sahamıza gereksiz fazla gitmelerine neden oldu. Batshuayi'nin bu form durumunda alternatif olması zor görünüyor. Takımdan bu kadar kopuk oynaması sarı- lacivertlilerin eksik görünmesine yol açıyor. Bunu attığı gole rağmen söylüyorum.

Fenerbahçe'nin bir oyuncusu 20 dakika topa değmeden sahada dolaşır mı Allah aşkına? İki gol atan Zajc'ta inanılmaz bir gerileme var. Adeta futbolu unutmuş! Sadece ceza sahası çevresinden iyi şut atarak bu takımda forma giyemezsin. Mücadele etmen gerekiyor. İsmail Kartal'ın en büyük yanlışı orta sahanın en iyisi olan Fred'i oyundan çıkarmak oldu. Fred çıktıktan sonra orta saha düştü. Bu dakikadan sonra Bulgar ekibinin daha baskılı olduğunu gördük. Sonrasında ise İrfancan ve Szymanski'in ağırlığını koymasıyla kalite kazandı. Öyle ya da böyle pek iyi oynamadığı bir karşılaşmayı yıldızlarıyla kazanmasını bildi Fenerbahçe. Hep övdüğümüz sistemi pek göremesekte oyuncu kalitesi belirleyici oldu. Bu kadar üst üste maç kazanabilen bir takımı tebrik etmek şart. Şimdi yeniden lige dönme zamanı. Tabi eksikleri görerek, bilerek…