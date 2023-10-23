Şakası yok!

Bu Fenerbahçe gerçekten çok başka! Rakip olarak hangi oyunu oynarsan oyna, seni yenecek sistemi anında uyguluyor. Oyunu kendi sahanda kabul etsen; presle seni bayıltıp golü buluyor. Yok ben yeke yek oynayacağım dersen inan bir araba gol yersin! Hatayspor ligimizin en genç takımı. Kadrosunda ülkesinin milli takımlarında oynayan futbolcular var. Enerjik, çok koşan, mücadeleci bir takım. Ama özellikle 3. bölgesi "yaşlı" denilen Fenerbahçe, genç Hatayspor'a nefes aldırmadı. Bakıyorum da; geriden oyun kurma merakı yeni nesil teknik direktörlerde çok fazla tercih ediliyor. Oysa oyuncunun kalibresi oyunu belirler.



Her hafta Fenerbahçe'nin en az 1 penaltısı verilmiyor. Şu anda verilecek penaltıya ihtiyaç yok ama bir gün illaki olacak. Hiçbir hakemin Fenerbahçe'nin atacağı ekstra gole engel olmaya hakkı yok. Lig şampiyonluğu belki de atılan- yenilen gole kalacak. Sarılacivertliler zor maçları kolayca kazanarak her geçen gün daha büyük sorumluluk yükleniyor. Uzun lig maratonunda illaki sıkıntılı maçlar yaşanacak. Ama İsmail hoca ve öğrencilerinin aynı konsantrasyonla yola devam etmeleri gerekiyor.