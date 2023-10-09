Kim puan alacak?

Fenerbahçe'nin rakipleri artık puan almak için değil, fazla gol yememek için sahaya çıkıyor. Sadece savunarak nereye kadar? Sarı- lacivertlilerin 3. bölgesi öylesine hareketli ve etkili ki hangi birini marke edeceksin? Birini durdursan öbürü hücum ediyor. Kasımpaşalı savunma oyuncularının yerinde olmak istemezdim. Şunu da söyleyeyim; Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. Buna rağmen Fenerbahçe karşısında dayanamadılar.

İsmail Kartal bazı takımlara karşı o müthiş ön alan presini yaptırmıyor. Bazen dikkatli, bazen agresif... Dzeko'yu sadece nokta santrfor olarak görmek çok yanlış. Fenerbahçe'de tam bir bağlantı oyuncusuna evrildi. Sadece ceza sahası içinde bekleyerek oynamak yerine arkadaşlarına pozisyonlarda hazırlıyor. Bu özelliği onu ligin en iyi santrforu haline getiriyor. İsmail Yüksek'i her maç izledikçe iyi ki 6 numara alınmamış diyorum. Hakikaten başka bir seviyeye doğru gidiyor. İrfan Can da öyle... Dikkat ediyorsanız artık topsuz oyunun içinde de var. Zaman zaman adam dahi kovalıyor. Vallahi İsmail hocaya helal olsun. Fenerbahçe ligimize hakikaten ağır geliyor. Şimdi herkesin aklında o soru var: Fenerbahçe'den ilk puanı kim alacak?