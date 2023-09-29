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Emre Bol

Emre Bol

29 Eylül 2023 | Cuma

Kartal ders veriyor

İsmail Kartal rakibe göre öyle taktiksel oyunlar kuruyor ki; saygı duymamak mümkün değil. Rakibe göre diyorum ya, mesela hep yaptığı gibi yüksek presle başlamadı maça… Topu ilk yarıda rakibe verdi, Başakşehir'in güçlü yanı olan kontra atak durumunu önledi ve 20 dakikada maçı 3-0'a getirdi. Büyük teknik direktörlerin rakibe göre planları olur. İsmail hoca bu sezon resmen teknik adamlık dersi veriyor. Szymanski her hafta inanılmaz gelişim gösteriyor. Önceden sadece toplu oyunda varken şimdilerde oyunun her yerinde… Hatta o müthiş süratini artık savunmaya yardım ederken de kullanıyor. Attığı golü kaleci Volkan Babacan'a göstere göstere attı. Öyle bir noktaya ayak içiyle vurdu ki yetişmek, uzanmak imkansız. Büyük ihtimalle gelecek sezonun çift haneli teklifler gelen ilk oyuncusu olacak.

Bu arada bir tehlikeye dikkati çekmek istiyorum. Hakemler Fenerbahçeli futbolculara çok kolay sarı kart göstermeye başladı. Bazen öyle pozisyonlar oluyor ki planlı yapılıyor gibi geliyor. Sarılacivertliler karşılaşmanın ikinci yarısını adeta dinlene dinlene oynadı. Eğer gaza bassalardı tarihi fark olabilirdi. Hafta sonu daha organize bir rakip olacak. Ç.Rize maçı inanın çok kritik. Fenerbahçe bu haftayı kayıpsız geçerse önemli mesafe kateder.

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Etiketler :
Volkan Babacan, İsmail Kartal, Fenerbahçe, İsmail hoca, Başakşehir

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