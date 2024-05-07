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Mehmed: Fetihler Sultanı 11. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 22:30
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Mehmed: Fetihler Sultanı 11. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle TRT 1

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 10. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 11. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 8. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. Evvela Kurtçu Doğan Ocak ağalığından alınacak ve isyandan sorumlular cezalandırılacak. Konstantinos'un gönderdiği elçiye de gereken cevabı veren Mehmed mutlak hedefini açıklar: Konstantiniyye!

Bizans tarafında ise Konstantinos Notaras'ı sürgün etmiş, onun yerine eski dostu Sfrancis'i çağırmıştır. Konstantinos, Mehmed'e Orhan için sunduğu teklifin kabul edilmesinden cesaret alır ve Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son olarak denemek ister. Elçiyi bir daha Mehmed'in huzuruna gönderecektir. Konstantinos istediğini alabilecek mi? Helena'nın ise aklında bambaşka bir fikir vardır, Konstantinos'u evlendirmek. Helena, Konstantinos'a eş olarak kimi layık görmüştür? Harem'de ise Halime'nin sonu gelmiştir. Mehmed'den emri alan Hala Sultan, Halime'yi öldürebilecek mi? Halime ise Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. Mihriban bu durumdan nasıl kurtulacak, Hala Sultan bu mesajlaşmanın neresinde?

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