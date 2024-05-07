Bir Sevdadır 13. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 13. son bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 13. bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 13. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 13. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ünal, Yeşil'in kapısına dayandıktan sonra Yasin bu olaya kesin bir çözüm getirme kararı alır. Hasret'in konakta olduğunu duyan Yasin, Ünal ve Tufan'ın da konağa gelmesini sağlar ve büyük yüzleşme yaşanır. Yeşil ise artık tek çözümün buralardan gitmek olduğuna emindir. Ayça da laboratuvarda yaşadığı soruşturmadan bir an önce kaçmak istemektedir. İşini şansa bırakmayan Gülender ise çocukların velayetini çıkartıp bu kaçışa engel olur. Yeşil artık Ayça için Yasin'den yardım istemek zorundadır.

Yasin ise bu yardım teklifini cevapsız bırakır. Tufan ve Yasin arasında bir yüzleşme yaşanır, Tufan gözünü karartmıştır. Tufan, Menevşe'ye aşkını ilan etmesinin ardından evlenme teklifi yapmak üzere kolları sıvar. Yasin ve Yeşil karşı karşıya geldiğinde, Yasin şikayetini geri çekme şartını açıklar, Yeşil'in eve dönmesini istemektedir. Ünal ise yeni planı için kolları sıvamıştır. Artık silahını daha gizli tutacak, Yeşil'i ele geçirmek için annesi Selime'yi kullanacaktır. Yeşil bu tuzağın içine düşünce işler kırılma noktasına gelir. Tüm gerçekler ortaya çıktığında neler olacaktır?

Bir Sevdadır 12. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN