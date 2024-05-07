Haberler Dizi Haberleri Bir Sevdadır 13. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 13. son bölüm FULL İZLE

Bir Sevdadır 13. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 13. son bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 13. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 13. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:20 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir Sevdadır 13. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 13. son bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 13. bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 13. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 13. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ünal, Yeşil'in kapısına dayandıktan sonra Yasin bu olaya kesin bir çözüm getirme kararı alır. Hasret'in konakta olduğunu duyan Yasin, Ünal ve Tufan'ın da konağa gelmesini sağlar ve büyük yüzleşme yaşanır. Yeşil ise artık tek çözümün buralardan gitmek olduğuna emindir. Ayça da laboratuvarda yaşadığı soruşturmadan bir an önce kaçmak istemektedir. İşini şansa bırakmayan Gülender ise çocukların velayetini çıkartıp bu kaçışa engel olur. Yeşil artık Ayça için Yasin'den yardım istemek zorundadır.

Yasin ise bu yardım teklifini cevapsız bırakır. Tufan ve Yasin arasında bir yüzleşme yaşanır, Tufan gözünü karartmıştır. Tufan, Menevşe'ye aşkını ilan etmesinin ardından evlenme teklifi yapmak üzere kolları sıvar. Yasin ve Yeşil karşı karşıya geldiğinde, Yasin şikayetini geri çekme şartını açıklar, Yeşil'in eve dönmesini istemektedir. Ünal ise yeni planı için kolları sıvamıştır. Artık silahını daha gizli tutacak, Yeşil'i ele geçirmek için annesi Selime'yi kullanacaktır. Yeşil bu tuzağın içine düşünce işler kırılma noktasına gelir. Tüm gerçekler ortaya çıktığında neler olacaktır?

Bir Sevdadır 12. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…”
Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Transferi...
DİĞER
Seray Sever 49 yaşında anneliği tatmıştı! Seray Sever’den kızlarıyla sevgi dolu paylaşım: Aşkın en saf hali!
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı Ankara'da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!
İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taş Kağıt Makas 11. bölüm fragmanı İZLE
Taş Kağıt Makas 10. BÖLÜM İZLE
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 MAYIS rakamları
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 2024
EUROVISION 2024 CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Transferi... 00:11
Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…” Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…” 23:49
Ergin Ataman'lı Panathinaikos Final-Four'da! Ergin Ataman'lı Panathinaikos Final-Four'da! 23:24
Ernest Muçi: Güzel bir galibiyet aldık Ernest Muçi: Güzel bir galibiyet aldık 23:24
Emre Belözoğlu: Kendi adıma üzgünüm Emre Belözoğlu: Kendi adıma üzgünüm 23:15
Halim Okta: Maçı kazanacağımıza inanmıştık! Halim Okta: Maçı kazanacağımıza inanmıştık! 23:13
Daha Eski
Mert Günok: Kupayı kazanmak istiyoruz! Mert Günok: Kupayı kazanmak istiyoruz! 23:10
Salih Uçan'dan sakatlık açıklaması! Salih Uçan'dan sakatlık açıklaması! 23:09
Jeremain Lens futbolu bırakma kararı aldı! Jeremain Lens futbolu bırakma kararı aldı! 22:58
Kartal kupada finale uçtu! (ÖZETİ İZLEYİN) Kartal kupada finale uçtu! (ÖZETİ İZLEYİN) 22:29
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 21:55
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund! 21:45