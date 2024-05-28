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ALTINKILIÇ HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | Altınkılıç Gıda ve Süt

1957 yılında Mehmet Altınkılıç tarafından İstanbul'da kurulan Altınkılıç Süt ürünleri 1991 yılında markalaşarak Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic A.Ş.'ye dönüştü. Semaye Piyasası Kurulu tarafından izahnamesinin onaylanmasıyla halka arz edileceğini duyuran Altınkılıç'tan hisse almak isteyen yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında 'Altınkılıç halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve Altınkılıç Gıda ve Süt halka arzına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 16:10
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ALTINKILIÇ HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | Altınkılıç Gıda ve Süt

ALTINKILIÇ HALKA ARZ | Yoğurt çeşitleri, peynir çeşitleri, süt, kefir ve ayran gibi içecekler, tereyağı ve kaymak gibi ürünlerden oluşan geniş yelpazesiyle süt ve süt ürünleri üretimi ve dağıtımı konusunda bilindik markalar arasında yer alan Altınkılıç halka arz oluyor. İşte Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz bilgileri...

ALTINKILIÇ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NEDİR?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş., 29 - 30 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edilecek.

ALTINKILIÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi.

ALTINKILIÇ HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

ALTINKILIÇ HALKA ARZ HANGİ BORSADA GERÇEKLEŞECEK?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz ANA PAZAR'da işlem görecek.

ALTINKILIÇ HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu ALKLC olarak belirlendi.

ALTINKILIÇ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

ALTINKILIÇ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

2.1 Milyon katılım~ 17 Lot (390 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL)

3.7 Milyon katılım~ 10 Lot (229 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL)

ALTINKILIÇ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile halka arz oluyor. Bu kapsamda, bütün banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilecek olan halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Denizbank A.Ş. ve diğer aracılık faaliyeti yürüten tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılabilir.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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